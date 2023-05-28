В США предупредили Киев об уязвимости F-16 перед российскими ПВО Bloomberg: передаваемые Украине F-16 будут уязвимы перед российскими системами ПВО

Фото: US Joint Staff/via Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Надежды Украины на превосходство в воздухе с получением от Запада истребителей F-16 могут не оправдаться из-за их уязвимости перед российскими системами ПВО, сообщает агентство Bloomberg. Самолеты, которые, скорее всего, поставят ВСУ, будут по-прежнему иметь радар меньшего радиуса действия и ракеты меньшей дальности, чем самые современные российские самолеты и средства ПВО.

Бывший пилот ВВС США Джон Венейбл, летавший на F-16, пояснил агентству, что основная проблема этих истребителей в том, что они могут быть обнаружены средствами ПВО на довольно большом расстоянии и атакованы еще до подлета к цели.

Все, что можно будет сделать, это нырнуть в грязь и надеяться, что холм окажется между вами и системами наведения ракеты. Без такого прикрытия шансы на выживание невелики, — сказал он.

Венейбл также раскритиковал тактику украинских коллег, которые пытаются прятаться от российских радаров за холмами, а затем наносить удары, резко «выныривая» из-за них. По его словам, так велик шанс «ни во что не попасть».

Пилот Дэн Хэмптон более оптимистичен, хотя и согласен, что F-16 будет трудно справляться с российской системой ПВО. Некоторые эксперты считают, что при помощи ПВО и средств радиоэлектронной борьбы F-16 могут дать Украине «господство в воздухе для бедняков»: снизить угрозу от российских тяжелых планирующих бомб.

Ранее американский журналист Стивен Брайен высказал предположение, что США и Европа передадут Украине далеко не самые новые истребители F-16. По его мнению, они будут уступать по оснащению даже тайваньским модификациям.