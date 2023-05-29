«Иначе опять война»: в Госдуме призвали навсегда решить вопрос Украины Депутат Соболев призвал навсегда решить вопрос Украины, чтобы не допустить нового конфликта

Фото: МО РФ

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил о необходимости навсегда решить вопрос Украины. Он подчеркнул, что в противном случае оставшаяся часть Украины превратится в «такую анти-Россию», что через год-полтора начнутся новые боевые действия, более жестокие и кровопролитные.

Если мы в этой войне с коллективным Западом оставим хоть даже небольшую часть Украины, то ее превратят в такую анти-Россию, что мы через год-полтора будем опять вести войну. Причем войну гораздо более кровопролитную, чем сейчас, — считает парламентарий.

Кроме того, он заявил о необходимости принять меры по защите тех российских территорий, которые находятся в составе страны до проведения осенних референдумов.

Нужно принимать меры, чтобы уже наши не новые территории, а те, которые всегда входили в состав России, не обстреливались, — резюмировал спикер.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться только с учетом российских интересов и озабоченностей, которые были «высокомерно проигнорированы» западными партнерами. По его словам, Москва не отказывалась от диалога, о чем уже неоднократно заявляла.