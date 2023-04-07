Лавров назвал условия для переговоров по Украине Лавров заявил, что переговоры по Украине возможны только при учете российских интересов

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров И Мевлют Чавушоглу

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине могут осуществляться только с учетом российских интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Глава российского МИД подчеркнул, что Москва не раз говорила, что не отказывается от переговоров, передает РИА Новости.

Но переговоры эти могут быть только на основе учета российских законных интересов, российских законных озабоченностей, которые мы долгие-долгие годы излагали, обозначали в диалоге с нашими западными коллегами и которые — наши озабоченности — были высокомерно проигнорированы с пренебрежением, — заявил Лавров.

24 февраля МИД КНР опубликовал план урегулирования конфликта на Украине из 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий, возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые из пунктов мирного плана Китая по урегулированию конфликта на Украине могут быть реализованы. Они будут использованы, когда Киев и Запад будут готовы к диалогу.