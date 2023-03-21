Путин заявил, что мирный план Китая по Украине может быть воплощен в жизнь

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Си Цзиньпин и Владимир Путин

Некоторые положения мирного плана Китая по Украине может быть взят за основу урегулирования конфликта, заявил президент России Владимир Путина в ходе пресс-конференции после переговоров с главой КНР Си Цзиньпином. По словам российского лидера, это может произойти, когда инициативу примут страны Запада и сама Украина.

Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве, — сказал Путин.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин и Си Цзиньпин на переговорах услышали друг друга по мирному плану КНР по урегулированию на Украине.

После переговоров лидеры двух стран также подписали два совместных заявления — об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

24 февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине. Всего в него вошли 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию конфликта в регионе не могут считаться полноценным планом действий, так как они больше походят на размышления Пекина по данному поводу. При этом сам факт начала обсуждения ситуации на Украине Китаем политик назвал положительным моментом.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что китайский план по урегулированию конфликта на Украине вызывает одновременно раздражение у Запада и уважение у России.