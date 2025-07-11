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11 июля 2025 в 21:43

Корейцы с Сахалина придумали необычный способ поддержать бойцов СВО

Сахалинские корейцы отправили бойцам СВО 600 килограммов кимчи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Участвующим в специальной военной операции бойцам отправили около 600 килограммов кимчи, сообщает Telegram-канал АСТВ. Инициаторами необычной посылки стали сахалинские корейцы, обратившиеся с просьбой к представителям Народного фронта доставить на передовую больше традиционной острой капусты.

По информации канала, в Донбассе почти невозможно найти кимчи или продукты корейской кухни, которые стали популярны среди военнослужащих. Поэтому местные жители не только взялись за приготовление большого объема блюда, но и разработали специальную пасту, которая позволяет надолго сохранять кимчи свежей при транспортировке.

Отмечается, что в зонах боевых действий бойцы сами готовят популярное блюдо — «кимчижар». Капусту с луком и мясом обжаривают в большом казане. По словам солдат, еда пришлась по вкусу военнослужащим со всех уголков России.

Ранее глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил региональным властям ввести единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для добровольцев СВО, по аналогии с принятым в Крыму решением. Он объявил о подготовке соответствующего обращения к главам всех субъектов РФ.

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