В ДНР указали на опасность прорыва диверсантов ВСУ с тяжелой техникой Старший лейтенант ДНР: Украина способна вторгнуться на территорию России с тяжелой техникой

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что ВСУ могут перейти к обстрелу приграничных с Украиной территорий России с помощью танков. Кроме того, противник может предпринять и попытку вторжения более мощными воинскими силами, чем прежде, подчеркнул военный корреспондент в интервью URA.RU.

Вполне возможно, что она может предпринять и вторжение на территорию России более мощными воинскими силами, нежели ротно-тактическая группа. Это может быть не только Белгородская область, но и Брянская, и Воронежская, и Курская. Во время прошлого прорыва у ротно-тактической группы было два танка, несколько БТР, девять бронированных машин, — напомнил Матюшин.

Он считает, что в следующий раз ВСУ могут использовать намного больше военной техники. Такое усиление давления на приграничные территории требуется Киеву, чтобы организовать наступление, уверен военкор.

Это будет сделано, во-первых, чтобы отвлечь наше внимание непосредственно с запорожского направления и попытаться вынудить нас перекинуть подкрепление, резервы в эти области [приграничные территории], — пояснил Матюшин.

Кроме того, что это будет «громкая пиар-акция», считает он, ВСУ сможет отвлечь внимание России и ее силы от направления основного удара, которым старший лейтенант НМ ДНР считает Крым. При этом военкор усомнился, что ВСУ попробуют атаковать Донецк, поскольку «взять его невозможно» из-за крупного размера этой городской агломерации.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области из минометов. Как сообщает канал, повреждения получили два дома и ЛЭП. Shot пишет, что всего в село, расположенное в 2 км от границы с Украиной, прилетело восемь снарядов калибра 82 мм. В домах выбило стекла и разрушился забор, среди населения пострадавших нет.