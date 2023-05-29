Стало известно об обстреле Брянской области минометами Shot: ВСУ обстреляли Брянскую область минометами

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Telegram-канал Shot сообщил, что ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области из минометов. Как сообщает канал, повреждения получили два дома и ЛЭП.

Shot пишет, что всего в село, расположенном в двух км от границы с Украиной, прилетело восемь снарядов калибра 82 мм. В домах выбило стекла и разрушился забор, среди населения пострадавших нет, сообщает канал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил, что утром ВСУ обстреляли город Шебекино и села Новую Таволжанку и Козинку. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четыре жителя Шебекино, где под удар попали два промышленных предприятия, в одном из которых в результате загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

В Новой Таволжанке были повреждены линии электропередачи, в результате без света также остались села Шамино и Архангельское. В Козинке снаряды попали в здание гостиницы и мойку, которая впоследствии загорелась.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины в этот же день обстреляли Суземский район Брянской области, всего было зафиксировано около 10 прилетов. По данным Mash, в селах Зерново и Алешковичи пострадавших нет, есть разрушения — в некоторых домах выбило окна. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.