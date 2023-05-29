В комитете Госдумы по обороне раскрыли окончательную цель СВО Соболев: главной целью СВО является освобождение украинского народа от фашизма

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru назвал целью специальной военной операции освобождение украинского народа от фашизма. Он добавил, что на этом фоне нужно «многое сделать в армии».

Недавно вот диверсионная группа к нам заходила, вернее не группа, а серьезное подразделение. И мы как-то это дело тоже упустили из вида. Поэтому многое надо сделать в армии. Многое, правда, уже делается, но хотелось бы, конечно, чтобы это дело шло быстрее. Тем более что наша цель на Украине — это освобождение украинского народа от фашизма, — заявил Соболев.

Ранее депутат предположил, что Харьковскую область можно будет взять после восстановления вооруженных сил до соответствующего уровня. Он добавил, что в свое время регион готовили к референдуму о вхождении в Россию, но пришлось его оставить.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы регулярных обстрелов области стало бы присоединение Харькова и Белгородской области. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с NEWS.ru согласился с мнением Гладкова, однако считает, что это не единственный способ обезопасить приграничные регионы.