Генерал назвал главное условие для успешного взятия Харькова Генерал-лейтенант Соболев заявил, что Харьков можно будет взять после восстановления ВС России

Фото: Министерство обороны РФ

Харьковскую область можно будет взять после восстановления Вооруженных сил до соответствующего уровня, заявил NEWS.ru депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он добавил, что в свое время регион готовили к референдуму о вхождении в Россию, но пришлось его оставить.

Безусловно мы готовили Харьковскую область к референдуму. Правда, в результате нам пришлось ее оставить. Но на сегодняшний день в вооружённых силах принимаются меры для того, чтобы восстановить их до уровня, когда они будут способны действительно решать задачи в интересах обороноспособности страны. Тогда и Харьков можно будет взять без особого ущерба для наших сил на фронте, — заявил Соболев.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением этой проблемы стало бы присоединение Харькова и Белгородской области. Губернатор сказал, что верит в такое решение.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с NEWS.ru согласился с мнением Гладкова, который выступил за присоединение Харькова и Харьковской области к России, чтобы остановить обстрелы региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В то же время парламентарий отметил, что это не единственный способ решения вопроса и необходимо максимально обезопасить приграничные территории от ВСУ.