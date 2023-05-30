Украине передали 79 тел погибших военных

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина получила тела 79 бойцов ВСУ, сообщила пресс-служба украинского Министерства по вопросам реинтеграции. Российская сторона об обменах телами или их передаче не сообщала.

В министерстве рассказали, что процедура состоялась при содействии офиса уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами. Уточнялось, что обмен телами прошел в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела в ближайшее время передадут семьям для захоронения.

В начале мая депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Процедура прошла в формате 80 на 80. До этого об обмене телами украинская сторона сообщала 14 апреля — тогда Киев получил 82 тела погибших бойцов ВСУ.

29 мая омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что шесть бойцов Луганской Народной Республики освобождены из украинского плена. По ее словам, произошел обмен пленными с Украиной.

До этого, 25 мая, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ЧВК «Вагнер» провела обмен пленными с Украиной. Подробностей обмена она не привела, а лишь пожелала вызволенным из плена и членам их семей всего наилучшего.