Кличко отреагировал на атаку беспилотников в Москве фразой из мемов Кличко отреагировал на атаку дронов фразой «Не каждый может смотреть в завтрашний день»

Фото: vitaliy_klitschko/t.me

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на Москву фразой «Не каждый может смотреть в завтрашний день», которая стала мемом в 2013 году, сообщает RT. Накануне, 29 мая, глава украинской столицы обратился к главкому ВСУ Валерию Залужному и предложил ответить России за удары по Киеву.

Не каждый может смотреть в завтрашний день. Но у меня это получается, — заявил Кличко.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Минобороны РФ и система ПВО, а также региональные власти сработали должным образом во время атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. На вопрос, как оценивают в Кремле защищенность столицы, Песков вновь подчеркнул, что ПВО и Минобороны сработали хорошо.

Кроме того, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что после атаки на Москву президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов должны стать целями для российских разведгрупп.