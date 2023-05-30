В офисе Зеленского высказались об утренней атаке дронов на Москву Подоляк об атаке дронов на Москву: возможно, не все БПЛА готовы атаковать Украину

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Михаил Подоляк

В эру искусственного интеллекта не все беспилотники готовы атаковать Украину, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя атаку дронов на Москву в эфире YouTube-канала Александра Плющева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам Подоляка, все люди, которые считают, что могут «играть в одностороннюю игру», будут отвечать в полном объеме.

Очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: «А зачем вы нас отправляете [бить] по детям Украины, по Киеву и так далее?» — сказал Подоляк.

Он отметил, что на Украине «с удовольствием смотрят» на происходящее в Москве и Подмосковье и прогнозируют увеличение числа атак.

Накануне начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пообещал скорый ответ на массированный обстрел Киева. Он заверил, что запугать украинцев не получится, а пытающиеся это сделать пожалеют.

Сегодня Минобороны РФ заявило, что утром Украина задействовала для атаки по Москве восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным российского оборонного ведомства, все дроны были поражены.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в результате атаки дронов незначительные повреждения в столице получили несколько зданий, серьезно никто не пострадал. Два человека обратились за помощью, которая была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

Следственный комитет РФ начал расследование по факту падения дронов в Москве. В СК сообщили, что, предварительно, никто не пострадал, причастные к преступлению устанавливаются, сотрудники ведомства работают на месте происшествия.