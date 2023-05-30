СК расследует факты падения беспилотников в Москве

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Россия. Москва. Сотрудник полиции во время осмотра обломков беспилотника у жилого многоэтажного дома №92 корпус 1 на Ленинском проспекте, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)

Следователи СК расследуют факты падения БПЛА на здания в Москве, сообщили в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В результате падения беспилотных летательных аппаратов в нескольких зданиях в Москве есть незначительные повреждения. Кроме того, ряд беспилотных летательных аппаратов был сбит силами российской ПВО на подлете к Москве, — говорится в сообщении СК.

На месте происшествия работают сотрудники следственных органов столичного главка СК. Следователи устанавливают лиц, причастных к запуску дронов.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео с кадрами, на которых, предположительно, показано уничтожение одного из дронов в Подмосковье. На видео слышен громкий звук взрыва, виден огонь и столб дыма. По данным SHOT, беспилотник сбили в поселке Ильинка под Красногорском. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев утром 30 мая сообщил, что силы ПВО сбили на подлете к столице несколько беспилотников, поэтому жители некоторых районов могли слышать взрывы. Мэр Москвы Сергей Собянин докладывал о незначительных повреждениях нескольких зданий в столице в результате атаки беспилотников, серьезно никто не пострадал, двое жителей обратились за медицинской помощью, которая была им оказана на месте, госпитализация не потребовалась.