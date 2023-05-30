Появилось видео взрыва дрона в Московской области

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Telegram-канал SHOT опубликовал видео уничтожения в Подмосковье одного из дронов, атаковавших столицу и область утром. На видео слышен громкий звук взрыва, виден огонь и поднимающийся столб дыма.

Инцидент произошел в поселке Ильинка а Красногорском городском округе.

В Минобороны России заявили, что Украина атаковала Москву восемью дронами. Пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. Министерство назвало произошедшее террористической атакой.

До этого РБК со ссылкой на два близких к МВД источника сообщал, что в Москве и Подмосковье сбили более 10 беспилотников со взрывчаткой.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько зданий в столице получили повреждения. Двум жителям города потребовалась медпомощь. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил атаку дронов, сообщив, что в нескольких районах жители могли слышать звуки взрывов из-за работы ПВО.

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве для полиции объявлен план «Тайфун». Также в столице объявлен план «Сбор» для московских спасателей — собирается весь личный состав, вводится резервная техника.