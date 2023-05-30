Mash: в Москве объявлен план «Тайфун»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве для полиции объявлен план «Тайфун». По его информации, это предполагает сбор личного состава МВД, привлекаемого для ликвидации последствий ЧС.

По данным Mash, в Москве также глушат сигналы спутниковой навигации. По информации канала, это связано с атакой беспилотников, которые используют данные со спутников для наведения. Сообщается, что на сбои в работе GPS в столице также жалуются таксисты и водители.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник написал, что план «Тайфун» также ввели в Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подтвердил, что в регионе работала ПВО из-за атаки беспилотников.

Дептранс Москвы сообщил в Telegram-канале о перекрытии движения по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Водителей призвали выбирать пути объезда. Причины перекрытия не уточнили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что несколько зданий в столице получили незначительные повреждения в результате атаки дронов. По его словам, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы.