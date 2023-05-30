ВСУ обстреляли российский регион Гладков заявил, что село в Белгородской области находится под обстрелом

Фото: t.me/vvgladkov

Под обстрелом ВСУ находится село Новая Таволжанка в Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших нет, есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Аварийные и оперативные службы работают на месте, продолжается подворовой обход.

Под обстрелом ВСУ находится село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Осколками снарядов сильно повреждены одно частное домовладение и один автомобиль, еще в трех взрывной волной выбиты стекла, посечены фасады, заборы и хозпостройки. Есть повреждение линии электропередачи, — сообщил он.

29 мая Гладков доложил, что утром ВСУ обстреляли город Шебекино и села Новую Таволжанку и Козинку. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четыре жителя Шебекино, где под удар попали два промышленных предприятия, в одном из которых в результате загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

Тогда в Новой Таволжанке были повреждены линии электропередачи, в результате без света также остались села Шамино и Архангельское. В Козинке снаряды попали в здание гостиницы и мойку, которая впоследствии загорелась. В связи с обстрелами Гладков заявил, что оптимальным решением проблемы обстрелов приграничного региона со стороны украинских войск стало бы присоединение Харьковской области.