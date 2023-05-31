Пожар произошел на территории Афипского НПЗ на Кубани Губернатор: пожар произошел на Афипском НПЗ на Кубани, предположительно, из-за БПЛА

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. По его данным, пострадавших нет.

В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА. Уже удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет, — написал губернатор.

Для ликвидации огня были привлечены пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы.

Позднее Кондратьев сообщил, что пожар полностью потушен. Он поблагодарил все службы за профессиональную и оперативную работу.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал несколько видеозаписей со взрывом из Краснодара, которые засняли местные жители. Очевидцы в небе над городом услышали звук, похожий на звук летящего беспилотного летательного аппарата.

Позже оперативный штаб подтвердил взрывы.

Губернатор Кондратьев сообщил, что причиной взрыва на Морской улице в Краснодаре стало падение двух беспилотников.Он уточнил, что в результате происшествия повреждены здания, однако ущерб жизнеобеспечивающей инфраструктуре не нанесен, жертв нет.