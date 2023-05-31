В Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев. По его данным, пострадавших нет.
В Северском районе пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина — прилет БПЛА. Уже удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет, — написал губернатор.
Для ликвидации огня были привлечены пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы.
Позднее Кондратьев сообщил, что пожар полностью потушен. Он поблагодарил все службы за профессиональную и оперативную работу.
Ранее Telegram-канал Baza опубликовал несколько видеозаписей со взрывом из Краснодара, которые засняли местные жители. Очевидцы в небе над городом услышали звук, похожий на звук летящего беспилотного летательного аппарата.
Позже оперативный штаб подтвердил взрывы.
Губернатор Кондратьев сообщил, что причиной взрыва на Морской улице в Краснодаре стало падение двух беспилотников.Он уточнил, что в результате происшествия повреждены здания, однако ущерб жизнеобеспечивающей инфраструктуре не нанесен, жертв нет.