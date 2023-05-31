Беспилотник упал в садовом товариществе в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что беспилотник упал в садовом товариществе под Старым Осколом в Белгородской области. По информации канала, 30 мая дрон нашли дачники в СНТ «Оазис», который находится примерно в 90 километрах от украинской границы. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

SHOT пишет, что беспилотник лежал у жилого дома, однако пострадавших и разрушений нет. Дрон отправлен на экспертизу.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что российским властям следует разрешить частным охранным структурам сбивать беспилотники. По его словам, эта мера позволит защитить объекты, не охраняемые силовыми ведомствами.

До этого Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что единственный способ обезопасить российское небо от украинских беспилотников — полностью уничтожить места их базирования и склады с боеприпасами. По его словам, в распоряжении ВСУ порядка шести-семи тысяч различных БПЛА и Киев не скрывает, что хочет нанести с их помощью максимальный ущерб России.