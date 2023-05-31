В России предложили разрешить сбивать беспилотники сотрудникам ЧОПов Сенатор Шейкин: следует разрешить частным охранным структурам сбивать дроны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что российским властям следует разрешить частным охранным структурам сбивать беспилотники. По его словам, которые приводит ТАСС, эта мера позволит защитить объекты, не охраняемые силовыми ведомствами.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос легализации действий негосударственных охранных структур для пресечения полетов беспилотников, — сказал сенатор.

Шейкин уточнил, что в случае принятия его предложения получится организовать защиту критически важных объектов, по тем или иным причинам не находящихся под контролем силовиков. Сенатор пояснил, что считает нужным наделить частные охранные предприятия (ЧОП) полномочиями по нейтрализации дронов, которых они сейчас не имеют.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил NEWS.ru, что от системы GPS невозможно отказаться. Так он прокомментировал слова экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, предложившего отключить систему в России. По его мнению, ее нужно отключать лишь в некоторых районах в целях безопасности, и это делается, чтобы противник не сумел навести различные беспилотники или другие летательные аппараты.