В ГД призвали не бросаться в крайности после призыва Рогозина выключить GPS Депутат Швыткин заявил, что от системы GPS отказаться невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От системы GPS отказаться невозможно, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Швыткин, комментируя слова экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, предложившего отключить систему в России. По его словам, ее нужно отключать лишь в некоторых районах в целях безопасности.

На мой взгляд, здесь нельзя из крайности в крайность бросаться, понятно, что карты и координаты тоже нужно знать обычным людям. Полностью от системы GPS отказаться невозможно, тем более что человечество движется вперед. Другое дело, что в целях безопасности в некоторых районах нужно отключать систему, и я знаю, что это уже происходит. Это сделано, чтобы противник не сумел навести различные беспилотники или другие летательные аппараты, — сообщил Швыткин.

Утром 30 мая СМИ и пользователи в соцсетях сообщили о пролетах БПЛА над Москвой и Подмосковьем. По информации Минобороны РФ, столичный регион подвергся атаке восьми украинских БПЛА, ведомство отметило, что все дроны ВСУ сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» или подавлены средствами РЭБ. По мнению руководителя АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина, сына Дмитрия Рогозина, ВСУ использовали неизвестные до сегодняшнего дня беспилотники.