ВСУ запустили «уток»: что известно о новых БПЛА, атаковавших Москву По информации Минобороны РФ, столичный регион подвергся атаке восьми украинских дронов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Утром 30 мая СМИ и пользователи в соцсетях сообщили о пролетах БПЛА над Москвой и Подмосковьем. По информации Минобороны РФ, столичный регион подвергся атаке восьми украинских БПЛА, ведомство отметило, что все дроны ВСУ сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» или подавлены средствами РЭБ. По мнению руководителя АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина, сына экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, ВСУ использовали неизвестные до сегодняшнего дня БПЛА, собранные по аэродинамической схеме «утка». Что за «утку» выпустили ВСУ, чем такие БПЛА опасны и как от них спастись — в материале NEWS.ru.

Что известно о БПЛА-«утках»

По словам Алексея Рогозина, Киев использовал неизвестные до сегодняшнего дня БПЛА, собранные по аэродинамической схеме «утка» — когда у летательного аппарата горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла. В своем Telegram-канале он предположил, что такие же дроны ВСУ применили при попытке атаковать Краснодар 26 мая.

По его словам, новые БПЛА оснащены силовой установкой в виде двигателя внутреннего сгорания, а размах крыла БПЛА составляет четыре метра минимум. Эксперт предположил, что дальность полета «утки» — от 400 до 1000 км. И добавил, что стоимость единицы составляет $30–200 тысяч.

Атаковавшие Москву дроны были украинской разработкой?

Алексей Рогозин усомнился в применении ВСУ БПЛА UJ-22 Airborne украинского производства во время атаки по Московскому региону. Так он прокомментировал короткий ролик в Сети с объектом, напоминающим самолет.

Рогозин обратил внимание на диагональные балки внизу крыла — так называемые подкосы, элемент конструктивно-силовой схемы самолета, которых нет у UJ-22. Он предположил, что снятый на видео силуэт очень напоминает обычный частный самолет Cessna, каких в России сотни, и летать на них пока не запрещено.

БПЛА могли сделать на Западе

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru предположил, что БПЛА, собранный по схеме «утка», является современным аппаратом, произведенным и собранным на Западе, а не на Украине. По его мнению, Запад активно поставляет Киеву дроны для их испытания в условиях вооруженного конфликта, используя Украину как полигон.

«Запад активно поставляет Киеву БПЛА, для них это обкатка, как на полигоне. БПЛА, собранные по схеме „утка“, производятся не на Украине, а на Западе. На Украине их собрать невозможно», — подчеркнул Липовой.

По его словам, подобные БПЛА могу оснащаться как реактивными, так и поршневыми двигателями, нести разное количество боеприпасов.

Откуда были выпущены беспилотники

Дроны, атаковавшие Москву и Подмосковье, могли быть запущены украинскими диверсантами с российских территорий, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Он объяснил, что средства ПВО работают не круглые сутки, поэтому разведка Украины могла узнать расписание и воспользоваться слепыми зонами.

«Я думаю, эти дроны-разведчики, дроны-камикадзе были запущены украинскими разведгруппами с российских территорий. Спецслужбам и контрразведке необходимо выявлять подготовку фактов подобных терактов. <...> Есть определенные графики работы системы ПВО, где-то есть провалы или слепые зоны. Если их грамотно нащупает разведка сопредельного государства, то она, конечно, может этим воспользоваться», — рассказал Попов.

Летчик объяснил, что есть районы, которые дифференцированно прикрываются системой ПВО, кроме того, не все радиолокационные станции различного диапазона включаются одновременно. Например, одна работает с 09:00 до 12:00, другая на этом же направлении включается с 12:00 до 18:00, а третья включается, только если проходит сигнал на аварийное или оперативное вмешательство. Такая тактика, по его словам, используется во всем мире, так как включить все ПВО по всем каналам на полную мощность практически невозможно из-за нехватки сил и средств.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой исключил возможность сборки таких аппаратов диверсантами на территории России. По мнению генерала, БПЛА прилетели именно с территории Украины на предельно малых высотах, что осложнило их обнаружение и уничтожение системами ПВО.

«Собирать такие БПЛА на территории России не могут. Максимум, что возможно, — самодельные БПЛА из детского конструктора. Но это работа спецслужб — выявлять подобные „кружки“. А сегодняшние БПЛА, скорее всего, прилетели с Украины, шли на малой высоте. У них радиус действия до 1000 километров», — считает Липовой.

Он отметил, что для работы российских систем ПВО сбивание этих дронов — тоже опыт, который еще наверняка пригодится.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Последствия атаки дрона на Профсоюзной улице

В чем заключается главная опасность новых дронов ВСУ

Главная опасность летевших на Москву БПЛА заключается в том, что они малозаметны и не поддаются радиоэлектронному подавлению, их необходимо уничтожить физически, с помощью ПВО, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он предположил, что если дроны летели на малой высоте, то радары могли их и не заметить.

«Их особенность в том, что они малозаметны и не поддаются радиоэлектронному подавлению, их нужно только физически уничтожать, чтобы средства ПВО отработали на уничтожение», — предположил Матвийчук.

Как спастись от атаки беспилотника

В случае повторения атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилые дома в Москве «невозможно загнать всех жителей в подвалы и бомбоубежища», рассказал NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

«Загнать людей в подвалы и бомбоубежища в Москве нереально. В случае атаки дронов не надо приближаться к заводам и фабрикам. Если беспилотник летит рядом с вами, нужно лечь на землю, прикрыть голову руками, чтобы поражающие элементы не могли достать. Если есть рядом арка, забежать в нее или прижаться к стене рядом стоящего дома», — считает Сытник.

Укрыться от украинских дронов можно только в капитальных зданиях, рассказал NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. Он добавил, что нужно держаться подальше от объектов инфраструктуры, так как они могут быть целью беспилотников.

Эксперт посоветовал первым делом звонить по телефону экстренной связи 112, представиться, назвать конкретные координаты беспилотника, сообщить как можно больше деталей. Также Макеев порекомендовал сфотографировать дрон или снять его на видео, чтобы обезопасить себя в случае возможных обвинений в даче ложных показаний и чтобы облегчить работу спецслужбам.

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