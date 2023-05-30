Заслуженный летчик России объяснил, как дроны ВСУ долетели до Москвы Заслуженный летчик России Попов заявил, что дроны в Москву могли запустить украинские диверсанты

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Обломки БПЛА

Дроны, атаковавшие Москву и Подмосковье, могли быть запущены украинскими диверсантами с российских территорий, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Он объяснил, что средства ПВО работают не круглые сутки, поэтому разведка Украины могла узнать расписание и воспользоваться слепыми зонами.

Я думаю, эти дроны-разведчики, дроны-камикадзе были запущены украинскими разведгруппами с российских территорий. Спецслужбам и контрразведке необходимо выявлять подготовки фактов подобных терактов. <...> Есть определенные графики работы системы ПВО, где-то есть провалы или слепые зоны. Если их грамотно нащупает разведка сопредельного государства, то она, конечно, может этим воспользоваться, — сказал Попов.

Летчик объяснил, что есть районы, которые дифференцированно прикрываются системой ПВО, кроме того, не все радиолокационные станции различного диапазона включаются одновременно. Например, одна работает с 09:00 до 12:00, другая на этом же направлении включается с 12:00 до 18:00, а третья включается, только если проходит сигнал на аварийное или оперативное вмешательство. Такая тактика, по его словам, используется во всем мире, так как включить все ПВО по всем каналам на полную мощность практически невозможно из-за нехватки сил и средств.

Ранее руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий» и сын Дмитрия Рогозина Алексей рассказал, что столица была атакована ранее неизвестными дронами самолетного типа. Размах крыла таких дронов составляет не менее четырех метров, а дальность полета — от 400 до 1000 километров.