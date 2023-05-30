Россиянам объяснили, где лучше всего укрыться от дронов ВСУ Эксперт по выживанию Макеев посоветовал прятаться от беспилотников в капитальных зданиях

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Укрыться от украинских дронов можно только в капитальных зданиях, рассказал NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. Он добавил, что нужно держаться подальше от объектов инфраструктуры, так как они могут быть целью беспилотников.

Укрыться нужно только в капитальных строениях, бежать туда, если понимаешь, что беспилотник вот-вот упадет. Самую большую опасность беспилотники представляют в некапитальном строении, нужно избегать небольших зданий, остановок, не стоит приближаться к объектам социальной инфраструктуры, потому что такой объект может быть целью атаки БПЛА, — сказал Макеев.

Эксперт также посоветовал позвонить по телефону экстренной связи «112», представиться, назвать конкретные координаты беспилотника, сообщить как можно больше деталей. При этом после звонка лучше не использовать сотовую связь. Кроме того, Макеев порекомендовал сфотографировать дрон или снять его на видео, чтобы обезопасить себя с точки зрения возможных обвинений в даче ложных показаний и чтобы облегчить работу спецслужбам.

Утром 30 мая, около пяти утра, СМИ и пользователи в социальных сетях сообщили о пролетах БПЛА над Москвой и Подмосковьем. По разным оценкам, до десятка беспилотников были сбиты на подлете к столице (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва) или внутри нее. Три попали в жилые дома — на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и улице Атласова.