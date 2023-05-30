Россиянам рассказали, что делать в случае атаки дронов ВСУ на жилой дом Заслуженный летчик РФ Сытник: арка подойдет в качестве укрытия от дронов ВСУ

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В случае атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилые дома в Москве невозможно загнать всех жителей в подвалы и бомбоубежища, кроме того, при нападении дронов ни в коем случае не стоит приближаться к заводам и фабрикам, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, если человек увидел рядом с собой беспилотник, необходимо искать укрытие, для этого подойдет арка или рядом стоящий дом.

Загнать людей в подвалы и бомбоубежища в Москве нереально. В случае атаки дронов не надо приближаться к заводам и фабрикам. Если беспилотник летит рядом с вами, нужно лечь на землю, прикрыть голову руками, чтобы поражающие элементы не могли достать. Если есть рядом арка, забежать в нее, прижаться к стене или прижаться к стене рядом стоящего дома. А если идет атака на жилой дом, просто уповать на Бога, потому что, если дрон залетит в окошко, в спальню, как ты там спасешься? — подчеркнул Сытник.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.

Минобороны РФ сообщало, что утром 30 мая Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.