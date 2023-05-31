В Белгородской области начали эвакуацию детей Гладков: из Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей

Фото: vvgladkov/t.me

Детей начнут вывозить из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, первые 300 человек будут отправлены в Воронеж сегодня, 31 мая.

Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить, — написал Гладков.

По словам главы региона, ситуация в Шебекино ухудшается. Он рассказал, что ночью в 03:15 по городу был нанесен массированный удар, в результате которого четыре человека пострадали. Гладков подчеркнул, что всем раненым оказывается помощь: двое отказались от госпитализации, двоих жителей оперативно доставили в больницу Белгорода. У мужчины диагностированы осколочные ранения шеи и спины, состояние оценивается как тяжелое, у женщины — осколочные ранения руки и предплечья.

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Гладков сообщил, что снарядами «Града» были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей.

Сейчас начался подворовой обход. Восстановительные работы, по словам Гладкова, начнут уже сегодня и постараются завершить как можно скорее.

Вечером 30 мая Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского района. В результате один человек погиб, двое получили ранения.