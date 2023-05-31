Ильский НПЗ вновь атаковали SHOT: Ильский НПЗ атаковал дрон-камикадзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщил об атаке дрона-камикадзе на Ильский НПЗ в Краснодарском крае. По информации канала, беспилотник упал на территорию предприятия около 03:00 ночи, но не сдетонировал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

SHOT уточняет, что возгорания не произошло. Канал пишет, что повреждений и пострадавших нет, эвакуация сотрудников не потребовалась.

В начале мая ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о пожаре в резервуаре Ильского НПЗ. Причиной тогда назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе началось возгорание.

Пожар был ликвидирован. В пресс-службе предприятия отметили, что пламя нанесло незначительный ущерб.

5 мая на заводе снова вспыхнул огонь — из-за самовоспламенения нефтепродуктов. Возгорание оперативно ликвидировали.