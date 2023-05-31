Число погибших при обстреле поселка Карпаты выросло до пяти

Фото: LPR_JCCC/t.me

Число жертв обстрела поселка Карпаты в Перевальском районе Луганской Народной Республики выросло до пяти человек, пострадавших — до 19, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Поврежден строительный городок и здание птицефабрики. Все погибшие были строителями.

Обстрел п. Карпаты (Перевальский район, ЛНР) вооруженными формированиями Украины, по предварительной информации, жертвами которого стали 24 человека (5 человек погибли и 19 ранены), производился с применением РСЗО HIMARS, — говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, ВСУ применили три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну ракету типа М31.

Ранее сообщалось, что птицефабрика в поселке была обстреляна в ночь на 31 мая. Изначально было известно о четырех погибших строителях и 16 пострадавших.

Вечером 30 мая Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского района. В результате один человек погиб, двое получили ранения.