В ЛНР при обстреле погибли четыре человека Представительство ЛНР в СЦКК: в Карпатах при обстреле птицефабрики погибли четыре человека

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

В поселке Карпаты при обстреле птицефабрики погибли четыре строителя, сообщает в своем Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК. Еще 16 человек, по предварительным данным, получили ранения.

По предварительной информации, погибло четыре строителя, ранения получили 16 человек, — сказано в сообщении.

Здание птицефабрики было повреждено в результате обстрела. Иных подробностей ЧП не приводится. Дополнительная информация уточняется.

Рано утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обcтреле Шебекино. По предварительным данным, в результате атаки пострадал один человек.

Вечером 30 мая Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных сельских муниципальных образований Шебекинского района. В результате один человек погиб, двое получили ранения.

29 мая администрация города Энергодар сообщила, что в поселке Михайловка Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель. Еще один человек получил ранение.