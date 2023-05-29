Житель поселка в Запорожской области погиб в результате обстрела ВСУ Администрация Энергодара сообщила о гибели мирного жителя Михайловки в результате обстрела ВСУ

Фото: t.me/zaporojie24

Администрация города Энергодар сообщила, что в поселке Михайловка Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель. Еще один человек получил ранение, передает ТАСС.

В результате удара противника один мирный житель погиб и один получил ранение, — сообщили в администрации Энергодара.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что 29 мая украинские войска обстреляли центр Михайловки из тяжелых видов вооружения. По данным экстренных служб, ВСУ наносили удары около полудня, прогремели не менее трех взрывов, прилеты зафиксированы в пустующее здание, где раньше располагался отдел полиции. Позже в оперативных службах региона сообщили о еще одном взрыве в Михайловке, в результате которого пострадали двое мирных жителей.

Также Рогов сообщал, что российские войска сорвали новую попытку ВСУ зайти в населенный пункт Лобковое. Чиновник указал, что это далеко не первая попытка прорыва украинских военных на данном участке Запорожского фронта.

29 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ больше часа обстреливали населенные пункты Шебекинского городского округа. В селе Графовка в результате ударов погиб один мирный житель, в 10 частных домах были выбиты окна, повреждены фасады и заборы, а также хозпостройки.