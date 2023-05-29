Российский регион обстреливали больше часа Губернатор Гладков заявил, что ВСУ обстреливали Белгородскую область более часа

Фото: t.me/vvgladkov

Больше часа под обстрелом ВСУ находились населенные пункты Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что при этом погиб мирный житель.

Больше часа под обстрелом ВСУ находились населенные пункты Шебекинского городского округа. В результате обстрела Графовки в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки. Также задета линия электропередачи .К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель, — написал Гладков.

По его словам, мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд. От полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Гладков добавил, что ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. В данных населенных пунктах повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте, подворовой обход продолжается, сообщил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что решением проблемы обстрелов приграничного региона со стороны украинских войск стало бы присоединение Харьковской области.