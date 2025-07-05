Отправлявший порно девочке уральский педофил дождался суда

В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в педофилии, сообщает региональное управление СК РФ. Подсудимый в январе 2024 года через мессенджер вступил в переписку с несовершеннолетней девочкой и систематически отправлял ей порнографические материалы.

В ходе переписки фигурант, зная о том, что общается с ребенком, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей направил потерпевшей фотографии и видеозапись порнографического характера, — сказано в сообщении.

Ранее во Владивостоке неизвестный мужчина в автобусе маршрута № 60 оголил пенис, а затем показал его девочке. Кроме того, пассажир трогал подростка за ноги, хотя она просила остановиться.

До этого в парижском Диснейленде бывший советский десантник сорвал инсценировку свадьбы между 39-летним британцем и девятилетней украинской девочкой. Отмечается, что 54-летний латыш проник на территорию парка развлечений и предупредил сотрудников о возможном преступлении.