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05 июля 2025 в 17:41

Отправлявший порно девочке уральский педофил дождался суда

В Екатеринбурге осудят отправлявшего девочке порно педофила

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в педофилии, сообщает региональное управление СК РФ. Подсудимый в январе 2024 года через мессенджер вступил в переписку с несовершеннолетней девочкой и систематически отправлял ей порнографические материалы.

В ходе переписки фигурант, зная о том, что общается с ребенком, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей направил потерпевшей фотографии и видеозапись порнографического характера, — сказано в сообщении.

Ранее во Владивостоке неизвестный мужчина в автобусе маршрута № 60 оголил пенис, а затем показал его девочке. Кроме того, пассажир трогал подростка за ноги, хотя она просила остановиться.

До этого в парижском Диснейленде бывший советский десантник сорвал инсценировку свадьбы между 39-летним британцем и девятилетней украинской девочкой. Отмечается, что 54-летний латыш проник на территорию парка развлечений и предупредил сотрудников о возможном преступлении.

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