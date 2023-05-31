Baza: ВСУ обстреляли из танка погранпункт в Брянской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли пограничный пункт в Брянской области. По информации канала, снаряды были выпущены, предположительно, из танка. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Baza пишет, что, по предварительным данным, под обстрел попал автомобильный пункт пропуска «Погар». По информации канала, обстрел начался около 05:30 утра и длился полчаса.

Baza уточняет, что всего по погранпункту выпустили более 10 снарядов, при атаке был поврежден магазин Duty Free и бокс досмотра.

29 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области из минометов. Канал писал, что всего в село, расположенное в 2 км от границы с Украиной, прилетело восемь снарядов калибра 82 мм. Как уточнял SHOT, повреждения получили два дома и ЛЭП. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ночью 31 мая по Шебекино был нанесен массированный удар, в результате которого пострадали четыре человека. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, снарядами «Града» были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей.