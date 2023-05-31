ВСУ пытались взорвать подстанцию под Курском SHOT: ВСУ атаковали подстанцию в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ попытались атаковать подстанцию в Курской области. По данным канала, это произошло днем 30 мая, когда в Кореневский район залетел украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным SHOT, накануне, около 13 часов дрон ВСУ сбросил взрывчатку на подстанцию у села Гордеевка, что находится примерно в километре от границы с Украиной. Канал отмечает, что объект не получил повреждений, и инцидент не повлиял на электроснабжение ближайших населенных пунктов.

Утром Telegram-канал Baza написал, что украинские военные обстреляли автомобильный пункт пропуска «Погар» в Брянской области, по которому, предположительно, вели огонь из танка. По данным Baza, пограничный пункт подвергся обстрелу около 05:30. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

27 мая губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что в результате обстрела ВСУ села Гуево в Суджанском районе был контужен строитель, который выполнял работы на защитной линии вдоль границы. Мужчину доставили в клиническую больницу, где ему была оказана медицинская помощь, он находится под присмотром врачей.