Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Больше сотни беспилотников ВСУ совершили налеты на регионы РФ. В Краснодарском крае из-за рухнувшего БПЛА произошел пожар на трансформаторной подстанции. Американский дрон-разведчик патрулировал Черное море незадолго до появления беспилотников Киева над Россией. Силовики сообщили о появлении в рядах противника наемников-сектантов. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО сбили над РФ больше сотни украинских дронов

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на шесть регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 50 дронов.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 16 — было ликвидировано над акваторией Черного моря, еще семь — над Азовским морем. 12 воздушных целей уничтожено над Белгородской областью, четыре — над Саратовской, по три — над Самарской, Оренбургской областями и Татарстаном и два — над Краснодарским краем.

Кроме того, вечером 31 августа под огнем противника находился юг страны. С 18:00 до 21:00 система ПВО подавила 32 беспилотных аппарата, а с 21:00 до полуночи — 25 дронов.

Подстанция загорелась на Кубани из-за падения обломков БПЛА

Обломки БПЛА рухнули в поселке городского типа Ильский в Краснодарском крае, сообщает оперштаб региона. В результате происшествия повреждения получили два жилых дома. Также произошло возгорание сухой травы.

В промзоне Кропоткина из-за падения обломков беспилотника возник пожар на трансформаторной подстанции. Огонь охватил площадь в 80 квадратных метров, но был оперативно потушен.

По словам очевидцев, в небе было слышно от 10 до 15 взрывов, в частности в окрестностях Геленджика, Приморско-Ахтарского района и станицы Холмской. По данным Telegram-канала SHOT, это было связано в том числе с работой ПВО над Черным морем.

Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Министерство обороны России не комментировало сведения о последствиях атаки на Кубань.

Дрон-разведчик НАТО патрулировал Черное море перед атаками ВСУ

Как сообщает SHOT, перед этим над акваторией Черного моря заметили американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10. Дрон находился в нейтральном воздушном пространстве и выполнял разведзадачи, следуя по маршруту от Севастополя до Сочи.

Установлено, что он вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на Сицилии. Российское Минобороны не комментировало эту информацию.

Полицейские пострадали при украинской атаке на Курскую область

Накануне украинские войска атаковали слободу Белую в Беловском районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, пострадали два человека.

Двое мужчин 54 и 58 лет получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также пострадали два сотрудника МВД — мужчины 33 и 48 лет. Обошлось легкими ранениями, от госпитализации они отказались.

Министерство обороны РФ не комментировало информацию о последствиях ударов по Курщине.

Три человека пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 42 населенных пункта региона, применив артиллерию и 111 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и 14 частных домов, два сельхозпредприятия и два складских помещения, линия водоснабжения, а также спецтехника, два грузовых и 24 легковых автомобиля.

По словам губернатора, три человека стали жертвами налета. В Новоалександровке дрон влетел в легковушку, пострадал мужчина. В Дубино ранения получил водитель спецтехники во время работы в поле, а в Муроме при артобстреле ранена женщина. Всем оказана медицинская помощь.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Наемников-сектантов нашли в рядах украинской армии

Некоторые испаноязычные наемники Киева из Днепропетровской области были сектантами, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. На месте их ликвидации были обнаружены соответствующие вещи и документы.

«Часть наемников, которые были уничтожены в районе села Тернового Днепропетровской области, совсем недавно частично вступили в религиозную секту», — сообщил источник агентства.

Журналисты уточнили, что речь идет о религиозном течении Hillsong. Согласно найденным бумагам, в секту наемники вступили уже после прибытия на Украину. Минобороны не комментировало эти сведения.

В ДНР отчитались о последствиях киевской агрессии на регион

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы два случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты обстреливали населенные пункты на Горловском направлении. Сведений о разрушениях гражданской инфраструктуры не поступало. Обошлось без жертв и пострадавших.

