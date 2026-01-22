Отрезанные уши, 500 тел в могиле, пожар в порту: ВСУ атакуют РФ 22 января

За прошедшие сутки российские регионы вновь подверглись ударам украинской армии. Над РФ сбили 115 БПЛА. На Кубани после налета дронов начался пожар в порту, три человека погибли. В Курской области в братской могиле были найдены тела 524 погибших. Жители Красноармейска пожаловались на зверства украинских бойцов. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Над Россией сбили 115 БПЛА за сутки

За сутки ВСУ атаковали регионы России 115 беспилотными летательными аппаратами. Накануне в период с 09:00 до 18:00 силы ПВО ликвидировали 32 дрона, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, по два БПЛА были уничтожены над Крымом и Курской областью, по одному — над Брянской областью, Краснодарским краем и Татарстаном. Кроме того, 21 дрон сбили над акваторией Азовского моря и четыре — над акваторией Черного моря.

В Минобороны также отметили, что с 18:00 до 20:00 ВСУ атаковали РФ 52 беспилотниками самолетного типа. Масштабной атаке противника подверглись четыре южных региона страны, уточнили в военном ведомстве. Больше всего украинских дронов были сбиты над акваторией Азовского моря — 36. Еще восемь БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, по четыре — над Республикой Крым и Краснодарским краем.

ПВО ВС РФ Фото: МО РФ

За следующие три часа системы ПВО сбили еще 17 дронов, отметили в Минобороны. Восемь БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, шесть — над акваторией Азовского моря, два — над Черным морем, один — над Республикой Крым.

В военном ведомстве также заявили, что в ночь на 22 января ВСУ атаковали регионы России 14 дронами. По данным Минобороны, четыре БПЛА сбили над Волгоградской областью, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской, по одному — над Белгородской и Краснодарским краем.

В кубанском порту загорелись резервуары с топливом после налета украинских дронов

Накануне вечером портовые терминалы, расположенные в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, попали под удар дронов ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. По его данным, есть пострадавшие.

«Всем раненым обязательно окажем необходимую медицинскую помощь. Если понадобится — доставим в краевые медучреждения», — написал он.

По уточненным данным оперштаба Краснодарского края, в результате атаки противника погибли три человека, восемь раненых доставили в больницы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кондратьев отметил, что после налета БПЛА в порту начался пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. В оперштабе уточнили, что для борьбы с огнем были задействованы значительные силы: 208 человек, включая сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, и 51 единица техники. Впоследствии возгорание было полностью ликвидировано. В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на Кубань.

Более 500 тел погибших нашли в братской могиле под Курском

В местах массовых захоронений в Курской области были обнаружены тела 524 погибших после «вероломного и циничного вторжения украинских вооруженных формирований», сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, из 2173 пропавших без вести курян найдены 1378 человек, 452 по-прежнему остаются в розыске, 343 — погибли.

Омбудсмен также сообщила, что «от атак ВСУ в 2026 году пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе трое детей».

Москалькова отметила, что речь идет о гражданском населении. По ее словам, постоянным обстрелам, а также массовым атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов ВСУ чаще всего подвергаются приграничные регионы. В зоне наибольшего риска — Воронежская, Херсонская (на левом берегу Днепра), Брянская и Курская области.

Курская область Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

В Белгороде обнаружили воронку от боеприпаса

Воронку от боеприпаса обнаружили на улице Губкина в Белгороде, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на месте ЧП работали военные взрывотехники, была задействована тяжелая техника.

«Отселены более 1700 человек, в пункте временного размещения находятся порядка 50 жителей. В районе работ (участок улицы Губкина от Спортивной до Буденного) перекрыто движение транспорта», — написал губернатор.

За сутки силы ПВО перехватили 51 БПЛА над Белгородской областью, уточнил Гладков. По его словам, ВСУ семь раз обстреляли регион, выпустив 34 боеприпаса.

«В хуторе Екатериновка при отражении атаки FPV-дрона количество пострадавших бойцов „Орлана“ возросло до двух человек. Один из них госпитализирован в городскую больницу № 2 Белгорода. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Второму бойцу, получившему баротравму, оказали помощь в Валуйской ЦРБ», — написал глава региона.

Он добавил, что в селе Червона Дибровка дрон нанес удар по грузовому автомобилю, в результате чего был ранен водитель. Мужчину госпитализировали.

Гладков также подчеркнул, что в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения 4 января в результате ракетного удара по Грайворону.

Работы по извлечению боеприпаса в Белгороде Фото: t.me/belregion_ru*

Губернатор добавил, что в результате атак ВСУ получили повреждения частные дома, машины, а в селах Новая Таволжанка и Максимовка — линии электропередачи.

«Часть жителей временно остается без электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ», — сказал Гладков.

В Минобороны не комментировали информацию о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область.

Три мирных жителя получили ранения при налете украинского БПЛА в Херсонской области

Три мирных жителя получили ранения в результате налета БПЛА на Херсонскую область, написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«В Каховке в результате атаки беспилотника пострадали супруги 1953 и 1954 годов рождения. Кроме того, удар по автомобилю привел к ранению мужчины 1982 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в Каховскую ЦРБ», — сказал он.

Сальдо также сообщил, что в Раденске сброшенный с дрона боеприпас повредил частный жилой дом, а в поселке Новогригоровка пострадало неэксплуатируемое здание. По словам главы региона, в течение суток ВСУ обстреливали Алешки, Голую Пристань, Днепряны, Заплаву, Казачьи Лагеря, Костогрызово, Нечаево, Новую Маячку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Саги, Солонцы и Старую Збурьевку. В Минобороны не комментировали информацию об ударах противника по Херсонской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Солдаты ВСУ прострелили колени и отрезали уши жителю Красноармейска

Жители освобожденного Красноармейска предоставили множество свидетельств о зверствах ВСУ, заявил участник СВО, член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев. По его словам, в дом к 72-летней женщине зашел бандеровец и стал стрелять. Военный объяснил свои действия тем, что «его мама сможет спать спокойно».

«Много убивали ВСУ. Заходили в подвалы и убивали. Один сосед, мужчина в районе 50, так и остался в подвале. Его нашли соседи на стуле с простреленными коленями и отрезанными ушами», — привел член ОП слова другой пострадавшей.

Еще один мирный житель рассказал, что украинские военные говорили о прямом приказе разрушить город и уничтожить мирное население.

«Может быть, они это делают со зла к нам? Как они нас только ни обзывали: мы и „русня“, и „ждуны“. Скорее всего, все это делают от бешеной ненависти к нам, к русским», — предположил свидетель.

Читайте также:

«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским

Киев в нокауте, Кличко в опале: почему Зеленский его все еще не уволил

«Цирк» в Давосе: скандалы, отмена речи Зеленского, угрозы Трампа