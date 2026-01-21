Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 20:13

Опасная находка на улице в Белгороде встревожила администрацию

На улице Губкина в Белгороде обнаружили воронку от взрыва боеприпаса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Воронка от взрыва боеприпаса была обнаружена на улице Губкина в Белгороде, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. На месте работают военные взрывотехники. Городские службы проводят поквартирный обход для эвакуации жителей близлежащих домов в безопасную зону, при этом пострадавших нет.

На улице Губкина обнаружена воронка от боеприпаса. На месте работают взрывотехники Министерства обороны. Необходимо вывезти жильцов близлежащих домов в безопасное место. Оперативные и городские службы проводят поквартирный обход и организуют вывоз жителей, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская ПВО отразила воздушную атаку над Белгородом и прилегающей территорией. По предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет, но несколько объектов энергосистемы получили повреждения. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Вооруженные силы Украины могли нанести удар по центру Белгорода с Харьковского направления. Он отметил, что для этого могли быть использованы реактивные снаряды HIMARS с кассетными боевыми частями.

