Налет дронов на Крым и жертвы в Донецке: как ВСУ атакуют РФ 10 сентября Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам украинских БПЛА

Фото: МО Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь дронов над акваторией Черного моря. Также в западной части акватории Черного моря у острова Змеиный авиация Черноморского флота уничтожила три быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате украинского обстрела Донецка от полученных ранений скончались двое мужчин. ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК России Николая Булаева заявил, что украинский беспилотник в ночь на 10 сентября уничтожил один из избирательных участков в Запорожской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах населенных пунктов региона. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Крым

Минобороны России сообщило, что утром 10 сентября средства ПВО уничтожили восемь дронов над акваторией Черного моря. В оборонном ведомстве добавили, что в западной части акватории Черного моря у острова Змеиный авиация Черноморского флота ликвидировалатри быстроходных катера Willard Sea Force с украинскими десантными группами. Они следовали в направлении Крымского побережья.

Вечером 9 сентября в Минобороны рассказали, что дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Крыма украинский беспилотный летательный аппарат. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о трех сбитых дронах на полуострове. Изначально он написал об одном БПЛА, сбитом системами российских ПВО на северо-западе полуострова. Спустя непродолжительное время он сообщил еще о двух сбитых дронах к западу от полуострова.

Как ВСУ обстреляли ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин вечером 9 сентября написал в Telegram-канале, что в результате украинского обстрела Донецка от полученных ранений скончались двое мужчин. Кроме того, повреждения от удара ВСУ получили шесть домов в Куйбышевском и Киевском районах города. В общей сложности, по словам Пушилина, украинские силы обстреляли республиканскую столицу 69 раз, выпустив 198 снарядов.

Где еще сбили украинский дрон

Минобороны РФ сообщило, что утром 10 сентября ВСУ предприняли попытку атаки на Брянскую область. По данным ведомства, дрон был сбит средствами ПВО в 08:30. Информация о пострадавших не уточняется. Последствия атаки выясняются оперативными службами.

Telegram-канал Mash уточнял, что украинский дрон-камикадзе пытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Новозыбковском районе Брянской области. Минобороны и местные власти не комментировали эту информацию.

Фото: МО Украины

Как ВСУ ударили по избирательному участку в Запорожье

ТАСС со ссылкой на зампреда ЦИК России Николая Булаева заявил, что украинский беспилотник в ночь на 10 сентября уничтожил один из избирательных участков в Запорожской области. В момент удара, в 02:05, людей в здании не было. Булаев отметил, что главной задачей атаки было запугать граждан, чтобы они не вышли на работу.

Что известно об обстрелах Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что за минувшие сутки ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов в Белгородском районе по международному автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Нехотеевка». По его словам, в селе Щетиновка сбито два БПЛА противника. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старого — зафиксировано пять прилетов снарядов. Обошлось без последствий.

Губернатор рассказал, что в Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино было выпущено девять минометных боеприпасов. Никто не пострадал, однако в двух частных домовладениях выявлены повреждения. В одном выбиты окна, пробита крыша, посечены входная дверь и забор, во втором поврежден забор.

В Краснояружском районе ВСУ обстреляли из артиллерии и гранатомета окраину села Староселье — зафиксировано пять артиллерийских снарядов и 10 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. В поселке Прилесье сбит украинский БПЛА противника. Никто не пострадал, разрушений нет.

«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Середа — установлен один прилет. Пострадавших нет. В результате прямого попадания снаряда одно частное домовладение полностью разрушено», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что по селу Терезовка выпущено семь минометных снарядов, по селу Муром — пять, по селу Новая Таволжанка — два минометных снаряда. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

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