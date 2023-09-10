На Украине признали, что ВСУ используют Starlink на всей линии фронта Буданов: ВСУ используют Starlink на всей линии фронта

Фото: МО Украины

Украинские войска используют системы спутниковой связи Starlink по всей линии фронта, заявил в ходе выступления на встрече Ялтинской европейской стратегии начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что определенное время эти терминалы не работали возле Крыма.

Starlink достаточно хорошо зарекомендовали себя. Можно много говорить, хороши они или нет, но абсолютно вся линия фронта работает на них, — заявил он.

Буданов также подверг сомнению тезис о том, что бизнесмен Илон Маск «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение аппаратов» во время подготовки тайной атаки подводных дронов ВСУ на базу ВМФ России осенью 2022 года. Он предположил, что в этом регионе просто нет покрытия сети Starlink.

Ранее Илон Маск заявил, что условия компании SpaceX запрещают использовать Starlink для военных целей, поскольку эта система имеет исключительно гражданское назначение. В связи с этим американская сторона отказала Украине на просьбу включить спутники в Крыму для помощи украинским войскам. Предприниматель подчеркнул, что он отказывается действовать по запросу Украины, но это не стоит воспринимать как намеренные попытки «помешать» Киеву.