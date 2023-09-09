Илон Маск объяснил, почему отказался включить Starlink в Крыму для ВСУ Маск: Starlink запрещено использовать для военных целей

Фото: SpaceX/via Global Look Press

Starlink

Условия SpaceX запрещают использовать Starlink для военных целей, так как система имеет исключительно гражданское назначение, написал в соцсети Twitter (X) Илон Маск. Именно поэтому Украина получила отказ на просьбу включить спутники в Крыму для помощи ВСУ, указал бизнесмен.

Наши условия предоставления услуг явно запрещают использовать Starlink для наступательных военных действий, поскольку мы являемся гражданской системой, поэтому они (украинские власти. — NEWS.ru) снова просили о чем-то, что было прямо запрещено, — объяснил Маск.

Предприниматель подчеркнул, что он отказывается действовать по запросу Украины, но это не стоит воспринимать как намеренные попытки «помешать» Киеву.

Ранее Маск опроверг информацию о том, что система Starlink была отключена в Крыму, чтобы сорвать атаку ВСУ. По его словам, этот регион изначально не был активирован.

Он также рассказал об экстренном запросе «властей» включить систему на всем пути следования для Севастополя. Целью этого он назвал потопление большей части «российского флота на якоре». По словам бизнесмена, если бы он согласился на это, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт украинского конфликта.