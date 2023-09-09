На западе Крыма сбили еще два беспилотника ВСУ Аксенов сообщил о еще двух сбитых на западе Крыма беспилотниках ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму сбили еще два украинских беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, силы ПВО перехватили дроны на западе полуострова.

Еще два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации, — написал Аксенов.

Примерно за час перед этим Аксенов сообщал о беспилотнике, сбитом средствами ПВО в северо-западном районе Крыма. Сведений о пострадавших либо возможных разрушениях при налетах дронов не поступало.

8 сентября Минобороны РФ сообщало о перехвате трех украинских БПЛА самолетного типа в небе над Брянском, из них два были уничтожены в воздухе. Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что еще один дрон ВСУ был подавлен средствами РЭБ, потерял управление и упал на одно из зданий железнодорожного вокзала Брянск I, где было частично повреждено остекление, в целях безопасности из здания эвакуировали пассажиров, никто не пострадал. Позже Богомаз сообщил о еще одном БПЛА, который пытался атаковать промышленный объект в Брянске. Дрон подавили, но обломки упали на административное здание, впоследствии начался пожар, обошлось без пострадавших.