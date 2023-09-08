Над Брянском перехватили три украинских дрона Минобороны сообщило о перехвате силами ПВО трех украинских дронов над Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что два БПЛА уничтожены в воздухе. Инцидент произошел 8 сентября около 17.30.

Восьмого сентября около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе, — сообщили в ведомстве.

Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что один из БПЛА был подавлен силами РЭБ и потерял управление над ж/д вокзалом.

Пострадавших нет. В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он.

Ранее Богомаз рассказал, что один из беспилотников ВСУ был сбит силами противовоздушной обороны РФ над Выгоничским районом Брянской области. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.