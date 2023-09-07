Брянский губернатор сообщил о новой атаке беспилотника ВСУ Богомаз: еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО РФ

Фото: Vladimir Gorovykh/Russian Look/Global Look Press

Российские силы ПВО предотвратили очередную атаку украинских беспилотников в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, инцидент произошел в Выгоничском районе области. Пострадавших нет.

Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, — написал Богомаз.

Он также добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны вечером 7 сентября перехватили два беспилотных летающих объекта самолетного типа в небе над Брянском. В ведомстве отметили, что один из дронов был уничтожен в воздухе.

Примерно за час до этого Александр Богомаз сообщил, что ВСУ с помощью дрона попытались атаковать промышленный объект в городе, в результате чего загорелось административное здание. Глава региона отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте работают сотрудники экстренных служб.