Силы ПВО сбили два украинских БПЛА над Брянском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны вечером 7 сентября перехватили два беспилотных летающих объекта самолетного типа в небе над Брянском, заявили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что один из дронов был уничтожен в воздухе.

Вечером 7 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона попытались атаковать промышленный объект в городе, в результате чего загорелось административное здание. Глава региона отметил, что в результате инцидента пострадавших нет, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По информации, которую передают местные СМИ, украинские беспилотники пытались атаковать завод «Кремний Эл», являющийся одним из крупнейший в стране по производству микроэлектроники.

До этого Богомаз сообщал, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по населенному пункту Демьянки. В результате обстрела снаряд попал в крышу жилого дома. По его словам, более серьезных повреждений удалось избежать, поскольку боеприпас не сдетонировал.