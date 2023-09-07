Богомаз: беспилотники ВСУ атаковали промышленный объект в Брянске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что ВСУ с помощью беспилотника попытались атаковать промышленный объект. По его словам, в результате загорелось административное здание, никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.

С помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска. В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз.

Местные сетевые сообщества опубликовали видео с места нанесения удара. По предварительным данным, дроны пытались атаковать местный завод «Кремний Эл». Это предприятие — одно из крупнейших в России по производству микроэлектроники.

Ранее Богомаз сообщал, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по приграничному населенному пункту Демьянки в Брянской области. По его словам, один из снарядов попал в крышу жилого дома. Он уточнил, что более серьезных повреждений удалось избежать, так как боеприпас не сдетонировал.

Ранее Богомаз сообщал, что силы ПВО в ночь на 7 сентября уничтожили беспилотник в небе над Брянским районом. Пострадавших и разрушений в результате инцидента выявлено не было.