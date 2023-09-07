Жилой дом пострадал в результате удара ВСУ по селу в Брянской области

Фото: t.me/avbogomaz

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по приграничному населенному пункту Демьянки в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, один из снарядов попал в крышу жилого дома. Пострадавших в результате атаки нет.

ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела один из снарядов попал в крышу жилого дома, — написал губернатор.

Он уточнил, что более серьезных повреждений удалось избежать, так как боеприпас не сдетонировал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Богомаз сообщал, что силы ПВО в ночь на 7 сентября уничтожили беспилотник в небе над Брянским районом. Пострадавших и разрушений в результате инцидента выявлено не было.

Позднее губернатор проинформировал о новой атаке дрона ВСУ. Он уточнил, что силы противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА в небе над Брянском. По его словам, в результате падения обломков в здании железнодорожного вокзала Брянск I были выбиты стекла. Также повреждениям подверглись привокзальная площадь и несколько припаркованных рядом автомобилей. О пострадавших глава региона не сообщил.