В небе над Крымом сбит беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в небе на северо-западным районом Крыма, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Прошу сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации, — написал Аксенов.

Информация о пострадавших на данный момент не уточнялась. Все последствия атаки выясняются.

Ранее российские средства ПВО обнаружили и сбили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Брянском. По данным Министерства обороны РФ, инцидент произошел 8 сентября около 17:30.

Губернатор области Александр Богомаз добавил, что еще один беспилотник был подавлен силами радиоэлектронной борьбы. Он потерял управление над железнодорожным вокзалом.

Также стало известно о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Валуйский городской округ Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что беспилотник ВСУ был сбит силами ПВО. Он повредил три домовладения. В результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал.