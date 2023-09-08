Сбитый над российским регионом беспилотник ВСУ повредил три дома Гладков: ПВО сбила БПЛА ВСУ над Валуйским городским округом

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что сбитый над регионом беспилотник повредил три домовладения. Инцидент произошел в Валуйском городском округе, пострадавших нет, добавил он.

В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждения выявлены в трех частных домовладениях и одной хозпостройке, — написал он.

Гладков добавил, что аварийные и оперативные службы находятся на месте, продолжается подворовой обход территории.

Ранее сегодня, 8 августа, Минобороны России над территорией Белгородской области система ПВО уничтожила украинский беспилотник.

Вечером 5 сентября средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. В Минобороны отметили, что ВС РФ пресекли попытку Киева совершить атаку на объекты на территории России.

Гладков ранее заявил, что ВСУ нанесли удар по селу Долгому Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.