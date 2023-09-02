ВСУ сбросили с БПЛА бомбы на российское село Гладков: ВСУ сбросили с БПЛА две бомбы по селу Долгое

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Долгое Валуйского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи, пострадавших нет, уточнил он.

Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА. Пострадавших нет, — написал глава региона.

В ночь на 1 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших не зафиксировано. Позднее он уточнил, что в атаке по Курчатову участвовал только один дрон.

Пресс-служба Курской АЭС позже отметила, что удар украинского беспилотника никак не повлиял на работу электростанции. Уточняется, что на территории станции и в ее районе сохраняется привычный уровень радиационного фона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.