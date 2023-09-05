Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Над Белгородской областью российские системы ПВО сбили беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что был уничтожен БПЛА самолетного типа.

Около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее МО РФ рассказало об уничтожении в ночь на 4 сентября двух беспилотников Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать Крым и Курскую область. При этом украинская армия использовала беспилотники самолетного типа. Накануне над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ, один был уничтожен 2 сентября в 12:45, а второй — в тот же день около 15:00.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли удар по селу Долгому Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.

В ночь на 1 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших не зафиксировано. Позднее он уточнил, что в атаке по Курчатову участвовал только один дрон.