Появились кадры попадания обломков дрона ВСУ в здание в Брянской области

Фото: t.me/vvgladkov

В Сети появилось записанное очевидцем видео, на котором виден пораженный осколком беспилотника ВСУ многоэтажный дом. В результате этого на одном из этажей начался пожар. Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что обломок попал в административное здание. На месте работают службы МЧС.

Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание, — написал Богомаз.

Минобороны РФ вечером 8 сентября сообщило, что российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском. Два БПЛА уничтожены в воздухе, один посажен с помощью систем РЭБ.

Ранее военный корреспондент и политолог Алексей Живов заявил, что главной задачей украинских атак беспилотниками по территории России является попытка разгрузить линию боевого соприкосновения. Он пояснил, что ВСУ этими атаками побуждают военное руководство РФ передислоцировать системы ПВО по всей России, чтобы на линии фронта их стало меньше.

До этого системы ПВО также сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. В Минобороны отметили, что ВС РФ пресекли попытку Киева совершить атаку на объекты на территории России.